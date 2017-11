Blumberg Kinder trotzen dem Regenwetter

In Fützen startete der große Martinsumzug am Freitagabend trotz eisigen Windböen frohgemut durch die finstere Nacht. Begleitet von einer Abordnung der Jugendkapelle unter der Leitung von Janine Gleichauf huldigten die dick vermummten Kinder, Eltern und Omas mit lautem Gesang dem einstigen frommen und hilfreichen Mann. Im warmen Feuerwehrgerätehaus trugen die Vorschulkinder, alle als Legionäre mit stolzen (Holz)-Pferden ausgestattet, die Martinsgeschichte vor. Diese wurde gleichzeitig stark modernisiert per Power Point aufgezeigt. Als Lohn gab es anschließend den obligatorischen Kinderpunsch und eine Riesenbrezel, die im Wechsel dieses Jahr vom Musikverein Epfenhofen gesponsert wurden. Für die Erwachsenen gab es vom Elternbeirat angebotene heiße Wienerle und Schüblinge zum heißen Punsch.