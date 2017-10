Blumberg Kinder schnitzen zusammen mit Landfrauen Kürbisse

Blumberg-Achdorf. Mit großer Begeisterung schnitzten am Frederick Tag 13 Kinder aus dem Tal an ihren mitgebrachten Kürbissen herum und schafften daraus allerlei lustige und prachtvolle Gebilde. Die Achdorfer Landfrauen hatten eingeladen und verlegten die Wirkungsstätte in das Privatgelände der Vorsitzenden Carola Rösch. Unterstützt wurde sie von ihrer Vertreterin Andrea Blessing und Stefanie Mogel, sowie von den Jugendlichen Lea und Kai. Die ausgehöhlten Kürbisse erhielten eine entsprechende Beleuchtung. Jeweils vier Kürbiskerne wurden in kleine Kuverts verpackt, die von den Kids mit nach Hause genommen wurden, um die Kerne dann im nächsten Frühjahr auszusäen. Daraus sollen bis zum nächsten Herbst in den Gärten der Kinder oder deren Verwandten prachtvollen Kürbisse entstehen, um diese dann beim nächsten Frederick Tag wieder zu bearbeiten und zu gestalten. Die Kerne mussten auch zum "Kürbiskernweitspucken" herhalten. Mit Leib und Seele waren die Mädchen und Buben dabei. Beachtliche Weiten schafften dabei vor allem die größeren Mädchen und Buben. Dabei kam besonders viel Spaß auf. Eine schmackhafte Kürbissuppe hatten die Landfrauen vorbereitet.