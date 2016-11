Mit einem Wortgottesdienst eröffneten Pfarrer Karlheinz Brandl und die Kinder des Kindergartens St. Josef in Riedöschingen am Sonntag die St. Martinsfeier. Angeleitet von ihren Erzieherinnen Sabrina Haberland, Rita Mort und Elvira Russo führten sie die Geschichte der Laterne Lumina vor (Bild), die sich im Wald bewegt und an den Bäumen und Tieren erfreut, bis ihr Licht durch einen Windstoß erlischt. Nach einigem Umherirren erscheint ein Mädchen, die das Licht ihrer eigenen Laterne mit Lumina teilt, wodurch beide Lichter viel heller leuchten und Freundschaft entsteht. So erfuhren die Kinder, dass man auch etwas bekommen kann, wenn man mit jemandem teilt. Angeführt vom Musikverein Riedöschingen sowie dem Heiligen Martin zu Pferd, zogen die Kinder mit ihren Laternen zum Hegauer Hof, wo sie die Martins-Legende erzählten, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Foto: Hahn