Blumberg Kinder absolvieren einige Mutproben

Blumberg-Riedöschingen. Unter dem Motto Dschungelbuch setzten sie sich intensiv mit dem beliebten Kinderbuch-Klassiker auseinander, den sie kurz vor Ende des Jahres auch beim Weihnachtstheater in Freiburg gemeinsam anschauen werden.

Zu Beginn kamen alle Schüler in der Aula zusammen, wo sie beim Vorlesen des ersten Kapitels mit passendem Bilderbuch-Kino von Lehrerin Elisabeth Bulitta erfuhren, wie Mogli zu den Tieren in den Dschungel kam. Eingeteilt in elf jahrgangsgemischte Gruppen von je etwa fünf Schülern durchliefen sie anschließend verschiedene Themen-Stationen. Dabei wurden Bilder ausgemalt, Lesezeichen hergestellt, Dschungeltiere aus Tonpapier gefaltet und aus Klopapierrollen gebastelt. Viel Spaß hatten die Kinder auch beim Spielen des Dschungel-Memorys sowie beim Erstellen eines Hörbuches mit vielen typischen Dschungel-Geräuschen. Richtig austoben konnten sie sich schließlich in der Sporthalle, wo unter der Aufsicht von Rektorin Angelika Sitte verschiedene Mutproben wie das Überqueren einer Schlucht, das Passieren heißer Lavasteine oder das Klettern auf einen hohen Felsen an aufgebauten Turnstationen absolviert werden mussten.