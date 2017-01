So wird aus einer Not eine Tugend gemacht: Da am Dienstag ein Stromausfall in ganz Fützen vorlag, haben die Lehrkräfte der Grundschule Fützen den Unterricht kurzerhand nach draußen verlegt und sind mit den Kindern zum Schlitten fahren gegangen. Es war ein gelungener Wintersporttag, und alle hatten ihren Spaß. So hatte der Stromausfall wenigstens für die Kinder und Lehrkräfte einen kleinen Erholungseffekt vom Schulalltag. Foto: Schüle