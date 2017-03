Blumberg Kein Nachfolger für den Messmer bislang

Blumberg-Nordhalden. Die Altkatholische Kirchengemeinde Kommingen-Nordhalden-Uttenhofen traf sich zum letzten Mal in dieser Konstellation zu ihrer Gemeindeversammlung in der Dorferlebnisscheune. Sie verabschiedete ihren Robert Weber nach 25 Jahren Messmer-Dienst.

Der Vorsitzende Rainer Happle bedauerte den Weggang, denn eine Nachfolge sei derzeit nicht in Sicht. Die Kirchengemeinde umfasse aktuell 230 Mitglieder, berichtete Pfarrer Guido Palazzari. 2016 wurden 20 Firmlinge betreut und zehn Erstkommunikanten zum Tisch des Herrn geführt. 2017 gibt es keine Firmlinge, aber vier Erstkommunuikanten. Über 100 Schüler werden in Blumberg und Donaueschingen unterrichtet.

Für die Dreitagesfahrt ins Neckartal vom 15. bis 17. Juni sind noch Plätze frei. Am 12. April findet wieder der ökumenische Kreuzweg statt. Kollege Stefan Hesse stellte eine gute Teilnahme in den Gottesdiensten in Kommingen fest. Durch eine Erbschaft war es möglich, ein Dienstfahrzeug zu kaufen, das in Kommingen stationiert ist. Nachdem Hesse Ende November sein Kolloquium erfolgreich abgeschlossen hat, bewirbt er sich um die wiedergeschaffene Pfarrstelle in Kommingen. Die Wahl ist am Sonntag, 30. April.