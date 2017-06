Blumberg Kegeln und Fasnet als fröhlicher Ausgleich

Dort beendete sie die Schulzeit und fand Arbeit in Riedöschingen bei der Blauband Stumpenfabrik." Da war ich 14 Jahre und zusammen mit anderen Mädchen und Frauen sind wir mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter zum Arbeitsplatz geradelt." Diese Erinnerung teilt Emmy Belk mit vielen Frauen in ihrem Alter.

1955, ein Jahr vor ihrer Heirat mit Günter Belk, war sie im Haushalt im Café Fürstenberg in Donaueschingen angestellt. Lange Jahre hat die Familie in Epfenhofen gelebt und sieben Kinder kamen zur Welt. Die Seniorin schaut auf ein arbeitsreiches Leben zurück, denn immer kam eigene Berufstätigkeit zur Kinderbetreuung und Haushaltsversorgung dazu. Das Kegeln mit Arbeitskolleginnen und viele fröhliche Fasnachtsfeiern waren ein Ausgleich zum arbeitsreichen Alltag. In den 80er-Jahren zog die Familie an die Weiherdammstraße nach Blumberg um. 2016 verstarb der Ehemann, aber Emmy Belk ist nicht allein. Liebevoll wird sie von ihren Kindern betreut. Sie helfen, wo es nötig ist, denn den Haushalt kann Emmy Belk aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr allein bewältigen. Sie sorgen auch dafür, dass immer wieder Spaziergänge in Begleitung unternommen werden. "Ich will ja nicht ganz einrosten und auch noch mal Leute treffen." Mit einem großen Familienfest mit 14 Enkeln und 16 Urenkeln wird der runde Geburtstag gebührend gefeiert.