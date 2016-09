Blumberg Karlhans Schweizer hat viel mitgestaltet

Wer Jahrzehnte voll im Berufsleben steht, braucht auch einen Bereich zum Abschalten und Ausspannen, um Kraft zu tanken und neue Ideen zu entwickeln. Bei ihm ist es sein Garten. Dort duftet es inmitten einer farbigen Blumenpracht nach Thymian, Salbei und Lavendel mit vielen Schmuckstücken. Karlhans Schweizer steht vor einem gelben Rosenstrauch, einer Gloria Dei. Sein Blumen- und Kräutergarten ist inzwischen eines seiner wichtigsten Hobbys, nachdem er nicht mehr Tennis spielen kann. Hier tankt er auf, wie auch seine Büromitarbeiter. Geboren in Freiburg, aufgewachsen in Donaueschingen, kam Karlhans Schweizer nach dem Bauingenieur- Studium 1965 nach Blumberg. Im gleichen Jahr heiratete er Margarete Hendrich, am 1. Januar 1966 eröffnete er sein Büro ibs. Seither gestaltete er auch die Blumberger Stadtentwicklung mit, als Statiker, Planer und als Technischer Berater für die Lauffenmühle, eine Aufgabe, nun sein Sohn Jan noch immer für Insolvenzverwalter Dr. Volker Grub wahrnimmt. Die Schließung des Blumberger Lauffenmühle-Werkes 1995 war für ihn ein trauriger Moment. "Unser großes Ziel ist es, dass wir die Flächen vernünftig in die Stadt einbringen können", sagte er vor fünf Jahren. Viel hat sich seither getan. Mit der erfolgten Ansiedlung der Fachmärkte erhoffe man, mehr Kaufkraft in Blumberg zu halten. Mit dem neuen Edeka-Markt wurde ein benachbartes Filetstück bebaut. Für das Areal zwischen der Querspange (Leo-Wohleb-Straße) und der Tevesstraße läuft die Bauvoranfrage eines Textilunternehmens, auf der Fläche zwischen dem Ärztehaus und den neuen Fachmärkten baut Rossmann neu, im Bereich dahinter wird Schweizers Idee von Seniorenwohnungen und Wohnungen immer konkreter. Sein Herz schlägt für Blumberg. Gut gefiel ihm die 750-Jahr-Feier, das Miteinander von der Kernstadt und den Stadtteilen. Neben Beruf und Familie, das Ehepaar Schweizer hat die drei Kinder Britta, Erik und Jan, der im Büro federführend mitarbeitet, hat sich der Jubilar auch in Vereinen engagiert. Er war eines der Gründungsmitglieder des Ski-Clubs Blumberg und 20 Jahre Sportwart, er engagierte sich im Tennis-Club, so auch beim gelungenen Neubau im Sportzentrum. Seinen Horizont erweitert er durch Reisen.