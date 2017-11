Blumberg Karin Keller ist neue Vorsitzende

Thomas Beuter gab auch die kommenden Termine bekannt. So werde sich der Verein unter anderen auch am autofreien 1. Mai 2018 einbringen. In ihrem Jahresbericht ließ Schriftführerin, Adelheid Bäurer die Ereignisse des vergangenen Vereinsjahres Revue passieren.

Fünf Vorstandssitzungen haben stattgefunden. Der Verein hat derzeit 47 aktive und 25 passive Mitglieder, sowie 16 Kinder und Jugendliche. Der Kassenbericht von Klaus Engesser wies schwarze Zahlen auf.

Kassierer Klaus Engesser blickt auf eine 23-jährige Vorstandskarriere bei den Blindschießern zurück. Im November 1994 übernahm er ein Beisitzeramt. Zwei Jahre später wurde er darüber hinaus bereits zum zweiten Vorsitzenden gewählt, um dann im Jahr 2000 die Verantwortung als Kassenverwalter zu übernehmen. Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde er nun mit sehr vielen anerkennenden Worten in den "wohlverdienten Ruhestand" verabschiedet.