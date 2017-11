Das Team des Achdorfer Pfarrgemeinderats Fützen hat bei einem Kaffeenachmittag eine große Auswahl an Gestecken und Dekorationsmaterial angeboten. Bei winterlichen Temperaturen war auch die warme Kaffeestube im gemütlichen Pfarrhauskeller wieder eine willkommene Möglichkeit, den Nachmittag gemeinsam zu verbringen und sich über das Dorfgeschehen auszutauschen. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Verrechnungsstelle in Stühlingen zur Finanzierung kirchlicher Bedürfnisse. Foto: Schüle