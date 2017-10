Blumberg Junges Team überzeugt auf Anhieb

Hoch verdiente Spielerinnen wie Karina Schorpp oder Tanja Deschle haben nach zwanzig Jahren die Kickschuhe an den Nagel gehängt und ihre erfolgreiche Karriere beendet. Von der alten Truppe jagt nur noch Daniela Huber dem runden Leder hinter her. Das Ziel Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga ist bei den FC Damen ein Thema und der junge Kader zeigt sich hoch motiviert. "Bis zu 18 Spielerinnen sind im Training und beweisen außerordentlichen Ehrgeiz," freut sich Coach Keller über den Konkurrenzkampf in seinem Team. Mit 6:2 gegen den TuS Bonndorf sowie 9:2 bei der SG Kirchen-Hausen wurden die beiden ersten Partien souverän gewonnen. Nach dem die SG Dittishausen wegen Spielermangel ein Spiel absagte werden drei weitere Punkte vom grünen Tisch folgen. Auch im Bezirkspokal startete man am Wochenende mit dem 3:0 Sieg gegen den FC Furtwangen erfolgreich. Lena Alt, Maren Schorpp sowie Katja Fetz schossen die Tore. Das Fundament für eine gute Saison ist gelegt. Am Samstag ist man beim FC Hüfingen erneut in der Favoritenrolle.