Beim Konzertabend des Musikvereins Fützen bekamen Leni und Marie Basler vom Vorsitzenden des Vereins Kurt Gleichauf das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze überreicht, Emma Basler das in Silber. Die Zwillinge absolvierten mit Querflöte und Flügelhorn die Leistungsprüfung in Deißlingen und am 5. und 6. November stellte sich Emma Basler (Klarinette) erfolgreich der Jury in Furtwangen. Foto: Steger