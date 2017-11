Den letzten Schliff für das Jahreskonzert bekamen die Musiker der Jugendkapelle Riedböhringen-Fürstenberg in einer Gesamtprobe durch ihren Dirigenten Andreas Keimer. Die mehr als 50 jungen Musiker waren hoch konzentriert. Die Bandbreite des jungen Orchesters kann sich hören lassen. So werden von den Musikern Stücke wie "Schmelzende Riesen" oder "Tanz der Vampire" dargeboten. Die Jugendkapelle bestreitet das Konzert am Samstag zusammen mit den Musikverein Riedböhringen ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Riedböhringen. Derzeit hat das Hauptorchester des MV Riedböhringen 45 aktive Musiker, in der Jugendkapelle Fürstenberg-Riedböhringen spielen 60 Jugendliche und im Vororchester Fürstenberg-Riedböhringen weitere 36 Kinder.. Foto: Freitag