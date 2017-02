Blumberg Jubiläum wird zu Besuchermagneten

Beim gut besuchten Kinderumzug am Samstagnachmittag standen ganz die kleinen Gäste der zwölf mitlaufenden Gruppen im Mittelpunkt. Mit einem bunten Unterhaltungsprogramm aus Musik und Tanz unterhielten die Gruppen sowie Schulchor und Kindergarten anschließend die zahlreichen Gäste beim Kinder- und Seniorennachmittag in der voll besetzten Halle. Die Nacht zum Tag machten schließlich die teilnehmenden Zünfte, Musikvereine und Guggenmusiken sowie zahlreiche Zuschauer beim Nachtumzug, bevor die Partymeute bis frühmorgens kräftig weiter feierte.

Ein Gottesdienst der besonderen anderen Art war die sonntägliche Narrenmesse in der komplett mit Narren gefüllten Kirche St. Martin, umrahmt vom Schulchor und einem Projektchor, bei der Pfarrer Karlheinz Brandl auch die Masken der Vulkangeister und Steinmännle segnete.

Bei seinem Grußwort in Reimform wünschte er auch, dass das Jubiläum zu einem Fest der Freude und des Miteinanders werde, was sich das ganze Wochenende über bestätigte, und überreichte ihnen einen symbolischen kleinen blauen Stein, da der echte aus dem Randenwald zur Segnung nicht in die Kirche zu bringen war.

Der anschließende Zunftmeisterempfang in der Grundschule galt den Vertretern der für den Nachmittagsumzug eingeladenen 46 Teilnehmerzünfte, die der Vorsitzende Arthur Effinger alias "Käpt'n Arthur" begrüßte. Bürgermeister Markus Keller von der Stadt Blumberg und Sponsor des Empfangs, zeigte sich stolz auf die gelungene Organisation der stark frequentierten Narrentage und gratulierte den Jubilaren mit einem Geburtstagsscheck.

Auch der Präsident der Narrenvereinigung Hegau Bodensee, Rainer Hespeler, sowie Landvogt Raily (Rolf) Mink gratulierten zum närrischen Geburtstag und geizten bei ihren Grußworten nicht mit flotten Sprüchen und Humor, bevor alle Zunftvertreter den Gastgeberorden erhielten.

Das Jubiläum gipfelte am Nachmittag im großen Jubiläumsumzug, der Riedöschingen in ein buntes Meer fröhlicher und toll kostümierter Teilnehmer und Zuschauer verwandelte.