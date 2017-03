Blumberg Jetzt dampft bald wieder der Kessel

Blumberg (hon). Eigentlich sollte man meinen, die 25-Kilometer-Strecke der Sauschwänzlebahn durchs Wutachtal sei Anreiz genug, ein Ticket für die Museumsbahn zu lösen. Denn das rollende Denkmal soll nicht nur Eisenbahnromantiker ansprechen, sondern auch Menschen, deren Eisenbahnleidenschaft nach dem Märklin-HO-Starterset ein Ende gefunden hat. Wie das geht: mit Events wie Sonderfahrten. Deren Palette wird immer breiter.

Blasmusik unter Dampf

Diese Sonderfahrt geht am Montag, 1. Mai, nach Fützen, wo der dortige Musikverein seinen 145. Geburtstag feiert. Die Dampfzugfahrt führt von Blumberg-Zollhaus nach Lausheim-Blumegg und von Fützen wieder zurück. Wer mag, kann an einer geführten Wanderung von Lausheim-Blumegg zum Festzelt in Fützen teilnehmen.