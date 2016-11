Blumberg. Der Adventsritt des Reit- und Fahrvereins findet am Sonntag, 27. November, statt. Ziel sind in diesem Jahr die Reichenbachhöfe in Grimmelshofen. Mit heißer Suppe und Getränken soll der Jahresabschluss gefeiert werden. Willkommen sind auch Mitglieder die kein Pferd besitzen. Anmeldungen möglich bis zum 14. November unter: reitverein-blumberg@gmx.de oder Telefon 0175/9 03 66 83.