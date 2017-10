Blumberg In New York mal selbst laufen

Meine Augen weiteten sich, als ich die Sicherheitskontrollen in Staten Island über mich ergehen lassen musste. Mein Rucksack wurde von Sicherheitskräften kontrolliert. Polizisten mit Helmen und Sturmgewehren wollten Sicherheit vermitteln und ähnlich wie beim Flughafen, musste ich durch eine Sicherheitskontrolle. Rucksäcke durften nicht mitgenommen werden, Handys und Metallgegenstände wurden gesondert in Plastikschalen kontrolliert.

Rechtzeitig hatte ich meinen Startblock erreicht. Dann wurde die amerikanische Nationalhymne von einer jungen Sängerin gesungen. Ein Moment, der in mir, trotz Nervosität, Gänsehautstimmung erzeugte.

Nach der Hymne wurde auf das Attentat vom vergangenen Sonntag in Las Vegas hingewiesen. Während eines Konzertes, hatte ein 64 jähriger Mann wahllos auf Menschen geschossen und 58 getötet und über 500 verletzt. Der Veranstalter ermutigte die fast 11 000 Läuferinnen und Läufer, rücksichtsvoll miteinander umzugehen.

Um Punkt 8 Uhr fiel der Starschuss. Der Start begann in zwei unterschiedlichen Straßen, die sich nach circa einem Kilometer trafen. Die ersten zehn Kilometer wollte ich mit Reserve laufen. Ein Pacemaker (Schrittmacher) mit einer 1:30-Stunden-Tafel war meine Orientierung. Leider musste ich schnell feststellen, dass ich an den zahlreichen Steigungen die Geschwindigkeit nicht halten konnte. So verließ ich mich auf mein Bauchgefühl und sparte Kraft.

Noch nie hatte ich so riesige Verpflegungsständer mit Wasser und isotonischen Getränken gesehen. Sie waren sehr gut platziert und ich ließ keinen der Verpflegungsstände aus.

Nach rund 30 Minuten begann es leicht zu regnen. Kurze Zeit später schüttete es wie aus Kübeln und große Pfützen bildeten sich auf den Straßen.

Kurz vor dem Wendepunkt kam mir die Spitzengruppe mit vier afrikanischen Läufern entgegen. Für mich war es unglaublich zu beobachten, wie locker diese Athleten ihre hohe Geschwindigkeit laufen konnten. Obwohl ich mich auf der ersten Hälfte des Halbmarathons geschont hatte, wollte ich auf der zweiten Hälfte zulegen und musste die Zähne zusammenbeißen.

Die Zeitverschiebung zu Deutschland mit sechs Stunden, viele neue Eindrücke der letzten Tage, das warme Wetter und die hohe Luftfeutigkeit ließen keine optimale Vorbereitung zu. Allerdings war mein Ziel, den Halbmarathon und die Eindrücke während des Laufens zu genießen.

Trotzdem war mein Ehrgeiz geweckt und ich versuchte, meine Leistung in den letzten zehn Kilometer zu steigern. Mit 1:31:54 Stunden kam ich ins Ziel. Mein Trainingskollege Juanjo empfing mich bei laufender Kamera und ich konnte ihm gleich einige Fragen beantworten. Ein tolles Gefühl, wie bei den Profis. Nach dem Zieleinlauf wurden jedem Teilnehmer eine Teilnehmermedaille, eine wärmende Alufolie und ein Beutel mit isotonischen Getränken und Energieriegeln gereicht.

Wieder in Manhattan, führte unser Fußweg an der Börse und seinem Wahrzeichen dem "Charging Bull" vorbei. Dieser steht für steigende Börsenkurse. Nachdem wir die riesige Statue von George Washington passiert hatten, erreichten wir unser Auto. Über China-Town ging es zurück Richtung New Jersey. Für mich war der Staten Island Halbmarathon in New York ein außergewöhnlicher Wettkampf mit unvergesslichen Eindrücken und als ich feststellte, dass ich von 278 Teilnehmer meiner Altersklasse M55bis M60 den vierten Rang ergatterte, war ich von Stolz erfüllt. Ohne Juanjo und seiner Familie wäre ein Start in der pulsierenden Millionenstadt New York viel schwerer gewesen.

Wer Interesse am Leben in den USA hat, findet unter "FederundFoto" auf Youtube, Facebook, Instagram und unter dem Blog www.federundfoto.com Videoberichte von Juanjo’s Frau Stella. Sie informiert über das Leben in den USA, Reiseberichte, Ironman Wettkämpfen ihres Mannes und über ihre Autoren-Werkstatt.