Blumberg Interesse übersteigt alle Erwartungen

Blumberg-Hondingen. Zu diesem Datum sollte nämlich ursprünglich die Ausstellung wieder geschlossen werden. Das erfreulich starke Interesse und sicherlich auch das Lob halten die Ehrenamtlichen des Arbeitskreises "Hondinger Geschichte" motiviert, und machen es ihnen gleichzeitig schwer, jetzt einfach das Schloss der Pfarrhaustüre umzudrehen und fertig dann. Das Konzert am 15. Oktober um 19.30 Uhr mit Opernsänger Claus Gerstmann und seinem Bezug zur Kirchengeschichte, insbesondere zur Marienwallfahrt unter dem Titel "Die schönsten Marienvertonungen", soll noch nicht das Ende der Ausstellung sein.

Einzelne Öffnungstage bis ins Frühjahr 2018

Der Arbeitskreis hat in seiner ljüngsten Sitzung beschlossen, sich in diesem Winter bis zum Frühjahr für ein paar weitere Öffnungstage zu engagieren. Statt zwei Mal im Monat will man sich allerdings auf nur noch einen Termin begrenzen und zugleich die Konzeption etwas verändern.