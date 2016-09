Blumberg (blu). Das Blumberger Straßenfest startet morgen, 10. September. Ab 11 Uhr herrscht in der Innenstadt Festbetrieb, am Nachmittag bieten zahlreiche Gruppen von 13.30 bis 19 Uhr ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne. Am Abend wird auf ein Bühnenprogramm bewusst verzichtet, damit die Gäste die Zelte der Vereine besuchen. Die Sperrstunde ist um 2 Uhr. 40 Teilnehmer haben sich angemeldet, die Festmeile erstreckt sich auf die Tevesstraße einschließlich des Marktplatzes bis zur Winklerstraße. Es gibt auch wieder einen Bauernmarkt.