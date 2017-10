Blumberg Infos am opulenten Buffet mit Aufstrichen

Blumberg. Bei ihrem monatlichen Treffen im Saal unter der katholischen Kirche widmeten sich die Besucherinnen der Kfd-Frauengemeinschaft dem Thema Brot und unterschiedlichsten Aufstrichen. Brot gehört zu den ältesten Nahrungsmitteln überhaupt und ist aus der Ernährung nicht weg zu denken.

War es früher oft allein Nahrungsmittel, wurde es dann Beigabe zu Fleisch, Fisch Suppen oder Gemüse und noch heute schwärmt mancher Genießer von einem Stück Brot zu einem guten Glas Wein. Unterschiedlichste Brotsorten, vom hellen, leichten Baguette bis hin zu Nuss-und Dinkelbrot, dazu deftige dunkle Brote, zum Teil von den Kfd-Frauen selber gebacken standen zur Auswahl und dazu kam ein opulentes Buffet mit den verschiedensten Aufstrichen.

"Wir wollten aufzeigen, was alles geht, und dass es nicht immer der übliche Standard Wurst, Käse, Konfitüre oder Haselnusscreme sein muss," sagte Carola Schmieder vom Leitungsteam. "Und beim Genießen all der kulinarischen Häppchen kommt man ins Gespräch und rätselt über die Inhalte der kleinen, feinen Köstlichkeiten nach," ergänzte Karin Eichler. Gut beschriftet waren die Angebote, und die Schalen und Gläser stilvoll dekoriert. Da fiel so mancher Besucherin die Auswahl schwer. Denn wer hat schon Feta-Walnussaufstrich probiert, Sardellen-Oliven-Creme, Avokado-Kräuterbutter oder Lachs- und Schinkenaufstrich? Dazu gab es die bayrische Spezialität "Obatzder", und mit Apfel-Möhren-Aufstrich eine vegetarische Variante. Natürlich gab es für die "Süßmäuler" eine ebenso große Auswahl an Köstlichkeiten. Vom Honig aus heimischer Imkerei über die Himbeer-und Erdbeermarmelade stand Schwarzwälder Kirsch bereit, ein unüblicher Maronenaufstrich und durchaus exotisch anmutend Campari-Orange. Viele der kleinen Köstlichkeiten waren Eigenkreationen der einzelnen Frauen, und so wurde entsprechend gefachsimpelt und es wurden unterschiedliche Rezepturen ausgetauscht. Zu den vielen Gesprächen bei diesem inspirierenden Abend hatte das Leitungsteam noch anderes vorbereitet, So trug Karin Eichler zwei stimmungsvolle Herbstgedichte vor. Die anwesenden Frauen bedauerten, dass der Most dieses Jahr wegen der schlechten Obsternte wohl ausfallen wird.