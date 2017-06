Der Bahnhof Fützen ist alles andere als eine Visitenkarte des Blumberger Ortsteils. An mehreren Stellen liegt Schrott herum, das gesamte Areal zwischen Lokschuppen und Bahnhof macht einen schmuddeligen Eindruck – und das alles in Augenweite der Museumsbahn-Besucher. Der verwahrloste Zustand ist in der jüngsten Ortschaftsratssitzung angesprochen worden (siehe dazu auch den Leserbrief auf der nächsten Seite). Foto: Privat