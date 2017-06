Blumberg In Nordhalden einfach daheim

Verantwortung übernahm Linda Fleischer auch beim größten Projekt Nordhaldens in den letzten 20 Jahren, dem Umbau des früheren Rat- und Gemeinschaftshauses zur Dorferlebnisscheune im Jahr 2005. Als Vorsitzende gehörte sie mit den anderen Vereinsvorsitzenden und Ortschaftsräten dem Organisationskomitee an, Motor war der damalige Ortsvorsteher Gerhard Fischer. In mehr als 4500 Stunden leistete die Dorfgemeinschaft Bahnbrechendes, ihr Engagement für das Dorf wurde zum Vorbild für andere Orte wie Epfenhofen oder Kommingen.

Im Jahr 2008 übernahm die Vereinsgemeinschaft Nordhalden dann die Bewirtschaftung der Dorferlebnisscheune in Eigenregie. Von Anfang an ist Linda Fleischer, die auf dem Sozialamt der Stadt Blumberg arbeitet, Kassenverwalterin. Von der Stadt erhält die Vereinsgemeinschaft jährlich einen Fixbetrag für den Unterhalt des Gebäudes, das Modell funktioniert. Nun freut sie sich auf das Dorffest am Samstag zum 850-jährigen Jubiläum. Sie hofft mit den anderen Beteiligten auf gutes Wetter und viele Gäste, damit der große Aufwand beim Vorbereiten auch entsprechend honoriert wird. Der finanzielle Erfolg steht dabei für sie nicht allein im Vordergrund: "Ich hoffe, dass es ein gutes Fest wird und wir unseren Ort wieder gut präsentieren", wie schon beim Narrentreffen mit dem Nachtumzug anfang des Jahres und beim Festakt.

Linda Fleischer wurde in Neuhaus geboren und wuchs mit ihrer Schwester Heidrun (Suchalla) auf. Mittlere Reife an der Realschule Blumberg, Abitur am Wirtschaftsgymnasium Donaueschingen folgten, danach Ausbildung in der Stadtverwaltung Singen im gehobenen Dienst und zwei Jahre an der Fachhochschule in Kehl. Seit April 1991 ist sie bei der Stadt Blumberg beschäftigt, seit mehr als 20 Jahren im Sozialamt. Verheiratet ist sie mit Karl Fleischer, sie haben zwei Kinder, Claudia und Martin und ein Enkelkind. Neben dem DRK Tengen und dem Gesangverein ist sie auch im Narrenverein aktiv, im Ski-Club und bei den Landfrauen engagiert. Ihre Hobbys sind Lesen und Radfahren.