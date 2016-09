Blumberg-Hondingen (pat). Zum Hondinger Fest lädt der Musikverein Hondingen am Sonntag, 11. September, ab 11.30 Uhr ins Gemeinschaftshaus Hondingen ein. Zum Frühschoppen spielt das Blasorchester Bad Dürrheim. Nach der Vorführung der Kindertrachtengruppe Hondingen um 13.45 Uhr wird der Musikverein Hochemmingen ab 14.30 Uhr unterhalten. Der Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Die Landjugend und Trachtengruppe trifft sich im Rathaus um 10 Uhr in Tracht, um am Gottesdiens ab 10.30 Uhr teilzunehmen.