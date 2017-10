Blumberg Im Bann magischer Momente

Matthias von Bornstädt stellte aus der Reihe "Die drei Magier" sein Buch " Das magische Labyrinth" vor und nahm die Kinder gleich zu Beginn mit in die Geschichte hinein. Er schlüpfte in die unterschiedlichsten Rollen, zeigte über den Beamer die stimmigen Buchillustrationen von Rolf Vogt und bezog immer wieder die Kinder in die Handlung mit ein. Sei es als Geräuschkulisse oder in direktem Rollenspiel. Sparsamste Requisite machte den Spielspaß perfekt, und eigentlich wollten alle Kinder mal Konrad, Wicki oder Mila sein und die drei Helden der Geschichte spielen. Monster -Malen auf großen Papierbögen war gemeinsam angesagt, und so entstanden spontan die schauerlichsten Gestalten. Als zum Schluss die drei Kinder allerdings mit Hilfe des magischen, lilafarbenen Katers Kasimir doch in ihre eigene Wirklichkeit zurückkehren, waren die Zuhörer mehr als zufrieden.

"Klasse, toll, cool, spitze, und wie geht es weiter?" Das war es, was die begeisterten Kinder unbedingt wissen wollten. Und nach dem tosenden Beifall nannte ihnen Matthias von Bornstädt den Titel des Folgebands: "Geheimnis im Geisterwald".

Matthias von Bornstädt, 1986 in Wernigerode im Harz geboren, studiert in Berlin Medizin und ist als freier Autor tätig. Er schreibt Gedichte und Lieder und hauptsächlich Bücher für Grundschulkinder im ersten Lesealter. Für die Kinder im ersten Lesealter ab sechs Jahre entstand die Reihe "Zoo der Zaubertiere", für Kinder ab acht Jahren ist die Reihe "Die drei Magier" bestes Lesefutter. Einige Titel sind im Bestand der Bibliothek.