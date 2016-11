Blumberg Hugger fordert "... eine pfiffige Lösung"

Am Montag muss der Gemeinderat nun allerdings zunächst die drei vorgelegten Entwürfe für das Projekt sichten und entscheiden, welche Auswahl getroffen wird und wie es weitergehen soll.

Außerdem müssen dann die grundlegenden Rahmenbedingungen mit den beteiligten Behörden und dem Kreisbrandmeister besprochen werden.

Derzeit verfügt die Feuerwehr Immendingen über ein Gerätehaus in der Ortsmitte. Der Feuerwehr gehören im Kernort und in Zimmern knapp 40 aktive Feuerwehrleute und rund 20 Jungfeuerwehrleute an. Die Wehr nutzt außerdem auch Teile des ehemaligen Textilwerks Schauenstein für die Fahrzeugunterbringung. Weitere Feuerwehrhäuser der Gemeinde existieren in Hattingen und in Ippingen. Die Abteilung aus Hintschingen besaß unlängst ebenfalls ein Gebäude, das sie jedoch aufgelöst.