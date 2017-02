Blumberg Honoratioren bekommen ihr Fett ab

Blumberg-Riedböhringen. Das versprachen auch die drei Landfrauen Birgit Heizmann, Manuela Widmann und Simone Klein, die das närrische Volk begrüßten und närrisch durch das Programm führten.

Die Funken eröffneten mit ihrem Funkentanz die Veranstaltung und kamen um eine Zugabe nicht umhin. Inmitten halb verdörter Weihnachtsbäume wartete Birgit Greif in ihrem Sketch mit viel Lokalkolorit auf. Dabei kamen auch Bürgermeister Markus Keller und vor allem die Blumberger an sich nicht ungeschoren davon. Ein Netz hatte sie dabei, um Blumberger in Riedböhringen einzufangen. Das Publikum amüsierte sich köstlich.

Mit einer närrischen Spuckorgie ergötzen die Landfrauen-Kids, ganz auf altrömisch getrimmt, die in der Regel kostümierten Besucher. Chaos herrschte bei der "Bähringer Airline", gespielt und getanzt von Kapitänen und Flugpersonal, durchgeführt von den Landfrauen in schicken Kostümen.