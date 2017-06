Blumberg Hesse neuer Pfarrer

Festgottesdienst beginnt um 14 Uhr in Komminger Kirche

Beginn des Festgottesdienstes in der alt-katholischen St. Johannes Kirche in Kommingen ist um 14 Uhr. Bischof Matthias Ring wird den gewählten Pfarrer Stefan Hesse offiziell in sein Amt einführen.

In der Erlebnisscheune in Nordhalden wird anschließend gefeiert