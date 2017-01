Blumberg Heimliches Festessen mit Wildsau

Blumberg-Hondingen. Es waren die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, also gleich nach 1945, als die Franzosen hier das Sagen hatten. "Der Jäger vom Längewald" war gleichzeitig auch der Förster für den Hondinger Gemeindewald, für den Staatswald (Stoberg) und den fürstlichen Wald auf der Länge.

Einer seiner Jagdfreunde – und heutige Bundesverdienstkreuzträger – Egon Elsäßer in Kirchen-Hausen kann als betagter Zeitzeuge noch viel berichten. In seinem Buch "Ein Leben auf der rauen Baar" beschreibt er den Längejäger so: "Während meines über 40 Jahre dauernden Jägerlebens habe ich Hunderte von Jägern kennen gelernt, aber davon kein zweites Mal einen Waidmann wie Georg Glocker. Als 1945 die Franzosen die Jagdhoheit in Hondingen hatten, mussten alle Waffen, auch Jagdgewehre, auf dem Rathaus abgegeben werden. Aber der Schorsch gab seinen Drilling nicht ab." Die Verantwortung für Jagd- und Forst konnte er nicht einfach aufgeben. Hegen und Pflegen, das blieb ihm Verpflichtung, auch wenn er in einem strengen Winter – und die gab es damals – das Heu auf dem eigenen Rücken in den Wald schleppen musste. Aber als nach dem Zweiten Weltkrieg zu allem Übel auch noch eine bis dahin nicht gekannte Wildschweinplage auftrat, da stand er auch für die unverzichtbare Balance von Mensch und Natur ein. Es waren nämlich die Hungerjahre, in denen es beim Ährenlesen auf den Stoppel äckern auf jeden Halm ankam.

Einmal richtete eine Wildsau in einem Getreidefeld "uff Krüütze unnä bim Langäacker" ihr Unheil an. Mutige und kräftige Männer eilten in Ermangelung eines Gewehres nur mit Prügel und Äxten bewaffnet hin. Aber es zeigte sich, die Sau war angeschossen. Von wem, das weiß man nicht. Dass aber danach "im Adler" bei einem geheimen Festessen jeder auf seine Kost(en) gekommen sei, das ist bezeugt. Auch bei diesem Mahl soll sich der Waidmann vom sauberen Aufbrechen bis zum delikaten Braten als Fachmann gezeigt haben.