Blumberg Heftige Debatte über Kreisel

Blumberg (blu). Am meisten diskutiert wurde über einen möglichen Kreisel im Kreuzungsbereich Tevesstraße/Tunnelweg/Leo-Wohleb-Straße. Zwar scheiterte die Freie Liste (FL) mit ihrem Antrag, für einen Kreisel eine Planungsrate von 20 000 Euro einzustellen, weil CDU, FL-Stadtrat Bodo Schreiber und FDP-Stadtrat Werner Waimer dagegen stimmten. Doch der Handlungsbedarf wurde allgemein gesehen.

Bürgermeister Keller weist auf Kosten hin

FL-Sprecher Hannes Jettkandt begründete den Antrag: Der Kreuzungsbereich sei ein Unfallschwerpunkt, an dem in den Jahren 2015/16 allein zehn Unfälle dokumentiert wurden, dazu kamen etliche gefährliche Situationen. Damit sei der Kreuzungsbereich ein Unfallhäufigkeitspunkt in Blumberg. Wörtlich sagte Jettkandt: "Wir sehen es als unsere Pflicht an, in Blumberg für Verkehrssicherheit zu sorgen, die an dieser unübersichtlichen Kreuzung für Autofahrern, Fußgänger und Radfahrer nicht gegeben ist."