Blumberg Haizahn Indiz für Südbaar Meer

Blumberg (blu). Der aus Hondingen stammende Martin Fetscher gibt in seinem Beitrag einen Überblick über die Vor- und Frühgeschichte der Südbaar. Die Geschichte ist spannend, sie ist viel älter als die erste urkundliche Erwähnung der genannten Orte. Was seit 1200 Jahren schriftliche Urkunden sind, sind für die Frühzeit die Steine. "Die ältesten Gesteine in der Region befinden sich im Südschwarzwald im Grundgebirge aus Gneis und Granit", schreibt Martin Fetscher. Sie sind 300 bis 450 Millionen Jahre alt und treten auch in der Region auf.

Vor 200 Millionen Jahren bis vor circa 150 Millionen Jahren befand sich auf der Südbaar Meer, "es bildeten sich die Gesteine der Schwäbischen Alb und der Baaralb sowie deren Vorland hervor". Aus dieser Zeit stammen die zahlreichen Ammoniten, die an mehreren Stellen im Raum Blumberg reichlich zu finden sind. Zu den bekanntesten Funden aus dieser Epoche stammt der Haifischzahn, den Martin Fetscher vor rund 20 Jahren im Stoberg-Stollen bei Hondingen gefunden hat. Vier Zentimeter lang ist der Zahn des Meeresbewohners, der ihn hier vor 157 Millionen Jahren verloren und den die unterste Schicht des Weißen Juras so lange konserviert hat. Haifische erhalten in ihrem Leben 32 Mal neue Zähne, die jeweils nach außen abstehen, weshalb die Haifische auch viele Zähne verlieren, hat Martin Fetscher kürzlich Grundschülern in der Hondinger Geschichtsausstellung zum Jubiläum erklärt.

In dem Bericht geht der Autor auch auf die Siedlungsgeschichte ein, die Steinzeit, die Bronzezeit und vor allem die Römerzeit, an die noch heute das Römerbad in Hüfingen erinnert. Bräunlingen, das mit dem Fürstenhaus Donaueschingen eng verbundene Neudingen mit der Gruftkirche, Fürstenberg, Hondingen und Riedböhringen sind weitere erwähnte Beispiele für die Siedlungsgeschichte der Südbaar.