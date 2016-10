Blumberg (blu). Ein Wiedersehen mit dem gebürtigen Blumberger Starkoch Thorsten Götz gibt es diese Woche. Am Freitag, 14. Oktober, und Samstag, 15. Oktober, zaubert der bekannte Schweizer TV-Koch in der Bäckerei Jim Knöpfle in Zollhaus ein Häppchenmenü. Götz hat sich der Rettung der Schweizer Mittagskultur verschrieben, heißt es in einer Pressemitteilung. Sein Können ist jeden Sonntag um 19.55 Uhr im Sender Sat1 Schweiz zu sehen. Infos gibt es in der Bäckerei.