Blumberg Haarschnitt fällt auf

Etwa Erinnern an "vokuhila", die Männerfrisur in den 80ern? Dieter Bohlen oder David Hasselhoff waren Protagonisten dieser Frisur: vorne kurz, hinten lang. Bürgermeister Markus Keller fällt auch mit seinem Haarschnitt auf. Eine Recherche bei Blumberger Friseusen ergab, dass es dafür noch keinen Namen gibt. Deshalb an dieser Stelle die Taufe: seexkuminahi: Was das bedeutet? Seiten extrem kurz, Mitte nach hinten.

Für die Blumberger Räte wurden einst Tablets angeschafft, um die Papierflut einzudämmen. Die Mini-Computer sind aber auch brauchbar, wenn in einer Sitzung so spannende Themen wie jüngst Jahresabschlussrechnungen auf der Tagesordnung stehen. Und zwar zur Ablenkung. Von der Pressebank aus lässt sich in der Stadthalle prima beobachten, auf welchen Seiten die Damen und Herren so herumgesurfen.