Blumberg Guido Wolf schreibt an den Verkehrsminister Hermann

Blumberg-Randen (blu). Der Motorradlärm am Randenaufstieg der B 314 von Blumberg-Epfenhofen nach Randen sorgt weiter für Diskussionen. Nachdem der Wahlkreisabgeordnete und Landesjustizminister Guido Wolf (CDU) sich kürzlich selbst ein Bild vor Ort gemacht hat, schrieb er nun einen Brief an Landesverkehrsminister Winfried Hermann. Darin bittet Wolf seinen Kollegen zu prüfen, ob es möglich wäre, im kommenden Jahr zu Beginn der Motorradsaison erneut einen Vor-Ort-Termin der Mobilen Verkehrssicherheitskommission des Landes einzuberufen. Dann sollte geprüft werden, ob weitere Maßnahmen ergriffen werden könnten, um die Einwohner zu entlasten.