Blumberg Grundschüler lesen im Dschungelbuch

Mit sorgfältig ausgewählten Textstellen wurde in fünf Abteilungen die Geschichte den Kindern vorgelesen und erzählt und dann hieß es in kleinen Arbeitsgruppen ein Entdeckerbild zu fertigen. Jede Menge an Naturmaterialien standen zur Verfügung und ganz individuell arbeiteten die Kinder hochkonzentriert an ihren Werken. So folgten sie Moglis Weg von der Wolfshöhle, zu seinen Freunden Balu und Baghira, zur Schlange Kaa, vorbei an Schir Khan, dem lahmen Tiger, bis hin zum Dorf.

Dazu gab es Bilder zum Einkleben und Ausmalen. Gemeinsam wurden dann im großen Kreis die Bilder angeschaut und natürlich kam auch das Singen nicht zu kurz. Vom Wolfslied bis zu der verrückten "Affenbande" war da so einiges geboten. Ganz bewusst hatten die Lehrerinnen dieses Jahr "Das Dschungelbuch" für die Frederick-Veranstaltung ausgewählt.

So wurden die Grundschüler schon jetzt auf den Theaterbesuch in Freiburg vorbereitet. Dort gibt es vor den Weihnachtsferien eine Aufführung des Dschungelbuchs für die Fützener Kinder.