Blumberg Glasfaserausbau kann jetzt bald erfolgen

Auch der Betreiber des künftigen Glasfasernetzes, die Firma Stiegeler IT aus Schönau, wird sein Angebot noch deutlich aufwerten. Anstelle der bisher versprochenen 50 MBit/s im Down- und zehn MBit/s im Upload werden künftig sogar 100 Mbit/s im Down- und 40 Mbit/s im Upload in Privathaushalten möglich sein. Diese Leistungssteigerung wird zum selben Tarifpreis angeboten, teilte die Stadtverwaltung gestern ergänzend mit.

Nachmeldungen werden geprüft

Wer seine Unterlagen noch nicht abgegeben hat, soll sich unverzüglich beim Zweckverband Breitbandversorgung melden. Es wird dann geprüft, ob ein Nachreichen möglich ist, so die Stadtverwaltung.

Weiter warten müssen der Stockwald und Stockburg. Die Vorbereitungen für einen Anschluss ans schnelle Internet sind längst abgeschlossen. Die Einwohner mit Ortsvorsteher Ernst Laufer haben dabei ­große Eigenleistungen erbracht. Jetzt fehlt nur noch ein Signal aus Stuttgart. Darauf warten die Verantwortlichen seit Jahren.

Laut Rieger könnte die Bergstadt mittlerweile sogar die Glasfaserversorgung zur Not auch aus Eigenmitteln stemmen. Sie müsse aber Rücksicht auf Unterkirnach nehmen, weil diese das Vorhaben ohne Zuschüsse nicht schultern könne.

Das Projekt wurde gemeinsam mit der Nachbargemeinde als Gesamtmaßnahme angemeldet. Nachfragen in Stuttgart blieben bislang unbeantwortet.

Weitere Informationen: www.st-georgen.de/ glasfaserausbau