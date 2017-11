Blumberg Großes Lob von englischem Club

Neben dem Spielort interessiert ihn auch die Umgebung, die Atmosphäre. Ihm sei es wichtig, dass die Jugendlichen den Druck spüren, wenn die Zuschauer so nah seien wie hier in der Halle, und sich unter diesem Druck dann mit anderen guten Mannschaften zu messen, schildert Dave Johnson. Dies sei deshalb so bedeutsam, weil die jungen Fußballspieler in ihren Spielrunden in England diesen Druck bis zum Alter von 16 Jahren bewusst nicht spüren sollen. Sie sollen einfach lernen, Fußball zu spielen und das umzusetzen, was der Trainer sagt. Deshalb gebe es für die Jugendspiele auch keine Werbung. Eltern und Angehörige dürfen zwar zusehen, aber sie dürfen nicht in das Spiel hineinrufen.

Die Jugendmannschaft von Westham United wird am Freitagabend, 8. Dezember, in Blumberg eintreffen. Morgens gehen die Jugendlichen noch in die Schule, die in einem Internat ist, das insgesamt 20 Schlafplätze bietet für Kinder, die nicht unmittelbar in der Umgebung wohnen. Westham ist ein Stadtteil im Osten von London. Sie kommen mit acht Spielern und drei Betreuern. Dave Johnson selbst wird zum Turnier nicht kommen. Er hat andere Aufgaben. Er reist die ganze Welt ab, im Dezember ist er unter anderem in Bielefeld, Südkorea und Polen.

Dirk Schwoch kam zum ersten U15-Turnier in Blumberg als Co-Trainer der Stuttgarter Kickers. Später war er Scout des 1. FC Kaiserslautern, dabei lernte er Alexander Zickler kennen.

In einer Community im Internet lernte er Dave Johnson von Westham United kennen und beriet mit Hauptorganisator Joachim Jakob, ob man den Verein einladen sollte. Mit der Einladung sandte Jakob auch die bisherigen Teilnehmer, die dem Blumberger Eichbergcup alle gute Referenzen ausstellten.

Der Internationale Blumberger Eichbergcup beginnt am Samstag, 9. Dezember, um 11 Uhr in der Blumberger Eichbergsporthalle. Das Finale ist am Sonntag nach 13 Uhr. Neben Mannschaften aus Deutschland und der Schweiz kommen dieses Jahr erstmals auch je ein Team aus Frankreich, England und aus der Türkei.

Die Mannschaften: Titelverteidiger FC Augsburg, SC Freiburg, VfB Stuttgart, RB Leipzig, TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Dynamo Dresden, Westham United, FC Schaffhausen, FC Metz, Young Boys Bern, AK Altinordu, Karlsruher KSC und FC 08 Villingen.