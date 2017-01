Blumberg-Nordhalden (blu). Die Randenwölfe Nordhalden/Neuhaus freuen sich: Zu ihrem 50. Geburtstag ist am heutigen Samstag, 21. Januar, in Nordhalden ein großes Narrentreffen. Höhepunkt ist ein Nachtumzug um 18.45 Uhr, zu dem 900 Hästräger erwartet werden. Anschließend wird im Dorf in Besenwirtschaften und in der Dorferlebnisscheune gefeiert. Einen Fernsehbeitrag über das Jubiläum und die Umzugsstrecke von ganzen 500 Metern sendet der SWR am Montag in der Landesschau von 18.45 bis 19.30 Uhr.