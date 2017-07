Blumberg Großer Andrang im Gerätehaus

Blumberg (blu). Die Blumberger Feuerwehr konnte am Sonntag gleich doppelt feiern. Das sanierte Feuerwehrhaus in der Kernstadt, das der gesamten Blumberger Feuerwehr und dem Schwarzwald-Baar-Kreis nützt, wurde nach der Sanierung und Erweiterung eingeweiht. Die Abteilung Stadt lud deshalb zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Stadtkapelle Blumberg unterhielt die Gäste mit flotter Musik und erhielt viel Beifall. Am Abend zogen die Verantwortlichen zufrieden Bilanz. Die Führungen waren gut besucht, sagte der stellvertretende Abteilungskommandant Stefan Rath, der zusammen mit seinem Kollegen Michael Vetter Abteilungskommandanten Hubert Schwarz, der in Kur weilt, vertrat. Die Besucher hätten viele Fragen gestellt, zum Beispiel, wie viel Eigenleistung in der Sanierung stecke, was die Mitglieder Feuerwehr alles ehrenamtlich bewerkstelligen könnten.