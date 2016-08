Blumberg Große Vielfalt in Sachen Bildung

Ernährung ein wichtiges Thema: Im Programm stehen außerdem Kurse aus dem Ernährungsbereich, genannt vhsessbar, Motivtorten für Anfänger. Außerdem gesundes Fasten, ja – aber richtig, sowie Kultur und Theater oder jungevhs: Kids on Ice, ein Kurs für Fortgeschrittene auf der Blumberger Eisbahn. Es ist ein Folgekurs mit Robert Grabein aus dem letzten Jahr.

Interkulturelle Kommunikation: Interessant zu werden scheint auch der Workshop Interkulturelle Kommunikation über zwei Abende. Dort lernen die Kursteilnehmer Wege zu gehen, um missglückte interkulturelle Kommunikation und Situationseinschätzung zu vermeiden.

Neu ist auch der Kurs "Warum wir beim Geld nicht immer rationell sind". Es werden erfolgreiche Strategien gegen die eigene Unvernunft und fremde Manipulation aufgezeigt. Über zwei Stunden Film werden im Zeichensaal der Realschule mit dem Titel Tatort Casablanca angeboten. Es sei die bezauberndste Liebesgeschichte der Film-Ära, so Alexandra Scherer.

Gesundheit: Im Realschulzeichensaal referiert ebenfalls der Heilpraktiker Christoph Meßmer über die unterschiedlichen Fastenmethoden. In der Schulküche geht es dann an vier Veranstaltungstagen um Leckereien, die vielleicht zu Dickmachern werden können. Aber genau die Kurse sollen aufzeigen, wie so etwas vermieden werden könne, hieß es. Schon diese wenigen Beispiele unter den 57 Veranstaltungen weisen darauf hin, dass es sich lohnt, im neuen Programmheftchen der vhsbaar zu stöbern. Unter den Angeboten werde es sicher für jedermann etwas geben, was von Interesse sei, sind sich Jens Awe und Alexandra Scherer sicher.