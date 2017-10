Blumberg Große Freude über neues Fahrzeug

Reiner Gehring von der Firma Schlingmann, die Feuerwehrfahrzeuge herstellt, dankte für das Vertrauen und freute sich über die Auslieferung eines perfekt abgestimmten Fahrzeugs und überreichte als Dank ein Präsent an Abteilungskommandant Adelbert Fricker. Im Anschluss an die Fahrzeugsegnung durch die Pfarrer Karl-Heinz Brandl und Stefan Hesse übergab Bürgermeister Keller die Fahrzeugschlüssel an Abteilungskommandant Adelbert Fricker, der sich über die Glückwünsche und das neue Fahrzeug besonders freute. Unter der Umrahmung des Musikvereins Riedböhringen lud die Feuerwehr nach der Fahrzeugübergabe zum traditionellen Rehstechen in die Mehrzweckhalle ein.

Das neue MLF (Mittleres Löschfahrzeug) hat 220 PS und 8,5 Tonnen Gesamtgewicht. Auf dem Fahrzeug werden 1000 Liter Wasser und 100 Liter Schaummittel gespeichert. Die Wasserpumpe für Löscheinsätze hat eine Leistung von 2000 Litern pro Minute. Das "Staffelfahrzeug" hat Platz für sechs Mann. Hersteller des Fahrzeugs ist die Firma Schlingmann, die die Fahrzeuge auf einem Fahrgestell der Firma MAN aufbaut. Aktuell verzeichnet die Feuerwehr Riedböhringen 32 aktive Kameraden, in der Jugendfeuerwehr sind es acht Mitglieder. Kontakt: Abteilungskommandant Adelbert Fricker 07702/47831.