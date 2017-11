Blumberg Gremium berät über Kindergärten

Für die Absturzsicherung im Außenbereich (Kosten 6000 Euro) der evangelischen Kindertagesstätte "Buchbergarche" in Blumberg sollen 4200 Euro gewährt werden und für die Erneuerung des Außengeländer-Zauns entlang der Haldenstraße (Kosten 5500 Euro) sollen 3850 Euro bewilligt werden. Die scharfkantigen T-Profile, die am Zaun entlang des Burbacher Wegs angebracht sind, werden dieses Jahr noch abgedeckt, heißt es in der Vorlage.

Für den Umbau und die Sanierung des Gymnastikraums (Kosten circa 40 000 Euro) des katholischen Kindergartens St. Josef in Blumberg sollen 28 000 Euro bewilligt werden. Der vorhandene Bodenbelag aus Linoleum hebt sich teilweise auf und hat Risse. Erneuert werden muss auch die Feuchtigkeitsabdichtung des Bodens. Wegen der hohen Geräusch-Emission soll die Decke Schallschutzelemente erhalten, dazu kommen unter anderem eine Raumtrennwand und Regalschränke.

Die Erneuerung des Maschendrahtzauns am Außengelände des katholischen Kindergartens Arche Noah in Riedböhringen durch einen Stahlmattengitterzaun (Kosten circa 16 500 Euro) soll mit 11 550 Euro bezuschusst werden.