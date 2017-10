Blumberg Grandiose Bestätigung für Keller

Für die Bürgermeister im Schwarzwald-Bar-Kreis gratulierte der Sprecher Jürgen Roth aus Tuningen. "Die Kollegen sind sehr stolz, dass man so ein gutes Ergebnis erreichen kann", sagte Roth, "es ist schön, Dich in unserem Kollegenkreis zu haben."

Und dann kam Friedhelm Friker. Der Personalratsvorsitzende zog alle Register seines bekannten Unterhaltungstalents und ließ die Anwesenden schmunzeln. Keller sei ein Bürgermeister, der auch in der größten Hektik sein Lächeln behalte. Glückwunsch also zur grandiosen Wiederwahl im Namen der 174 Kolleginnen und Kollegen.

Markus Keller war sichtlich gerührt. "Ich bin begeistert, wie viele Menschen heute hierher gekommen sind." Er dankte für das Vertrauen. Ein Dank an den Gemeinderat, die Stadtteile, namentlich die Ortsvorsteher: "Wir haben gemeinsam viel erreicht." Ein Dank an alle Wähler und an alle, die sich ehrenamtlich engagieren. Ein großer Dank ging an seine Ehefrau Ruth. Sei habe ihn auch im Wahlkampf stets begleitet. Beim Ausblick nannte er ein paar Schwerpunkte wie den Schulcampus, die innere Entwicklung Teilorte, oder den Feuerwehr-Bedarfsplan. Keller versprach: "Ich werde auch die nächsten acht Jahre Gas geben."