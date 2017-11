Blumberg Gottes Wort zum Klingen bringen

Blumberg. "Ich freue mich aus tiefstem Herzen, diesen Gottesdienst mit Ihnen feiern zu dürfen", hieß die Pfarrerin die Gottesdienstbesucher willkommen. Bei der ökumenischen Eröffnung des Jubiläumsjahres vor einem Jahr seien fünf Imperative genannt worden, so die Pfarrerin: die Gemeinsamkeiten suchen und feiern, statt Unterschiede zu betonen; nicht auf alten Positionen verharren; die sichtbare Einheit als Ziel suchen; aus der Kraft der Heiligen Schrift und des Evangeliums leben und Zeugnis für Gottes Gnade geben.

Pfarrerin Remane, die den Reformationsgottesdienst in der voll besetzten evangelischen Kirche zelebrierte, sprach in ihrer Predigt über Aussagen von Martin Luther, die sich zum Teil in dem Aufsatz aus dem Jahr 1523 "Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde" widerspiegelten. Die Geistliche brachte außerdem Erkenntnisse aus anderen Schriften des Reformators zu Gehör.

Sein Anliegen sei es gewesen, Gottes Wort zum Klingen zu bringen, denn die Predigt und der Lobgesang fülle das Herz. So prägten die Kirchenlieder mit ihrem Gesangbuch die evangelischen Kirchengemeinden. Zwar habe die Reformation das Gesangbuch und den Gemeindegesang nicht erfunden. Das taten schon kirchliche Reformbewegungen des ausgehenden Mittelalters. Doch das Anliegen der Reformation, alle Christen in die Gestaltung der Gottesdienste mit einzubeziehen, habe den Gemeindegesang in kürzester Zeit zu einem festen und prägenden Bestandteil evangelischer Frömmigkeit gemacht, brachte Remane in ihrer Predigt zum Ausdruck. Martin Luther habe nicht nur durch seine wortgewaltige Übersetzung der Heiligen Schrift Glaubensidentität geschaffen, sondern auch durch seine Lieder, die er komponierte und dichtete, ergänzte sie.