Blumberg Goethe’s Italienreise im neuen Licht

Johne befasst sich zwar primär mit der Frage, ob Goethe über das Höllental kommend in Donaueschingen und somit auch bei den "Fürstlichen" gewesen sein könnte, kommt aber zum Schluss, dass dies als Legende zu betrachten sei.

Was aber bleibt, das ist die grundsätzliche Frage ob die Reise durch das Höllental ging oder durch das Rheintal über Basel.

Man weiß es bis heute nicht sicher. Er fuhr aber am 6. Juni in Freiburg ab und besichtigte am 7. Juni bereits den Rheinfall. Vieles spricht also dafür, dass sein Weg – schon aus Zeitgründen – über das Höllental führte.

Dabei soll der Postwagen die Postroute Unadingen/Döggingen/Hausen vor Wald/ Behla/Riedböhringen/Hondingen/Engen oder als zweite Strecke von Neustadt her über Stallegg/Achdorf/Blumberg/Bargen genommen haben. Egal welcher dieser beiden Wege benutzt wurde, durch das Gebiet, das heute Blumberg heißt, kommt man dabei immer.

Dies gilt noch mehr, wenn er – um abzukürzen von Riedböhringen aus mit einer "Charter-Kutsche" die "Schweizer Straße" (B27) zum neuen Zollhaus nach Bargen oder noch den alten Weg über Hondingen und den Steppach genommen hätte. Sicher ist jedenfalls, dass Goethe nicht geflogen ist. Vieles spricht also dafür, dass Goethe auf irgendeinem Weg durch das heute zu Blumberg gehörende Gebiet gekommen sein dürfte.

Ob er die Erlebnisse literarisch verarbeitet hat, darüber ist weder vom Höllental noch vom Rheintal etwas bekannt. Aber die Blumberger und damit auch die Hondinger haben allen Grund seine Literatur unter einem neuen Blickwinkel zu lesen.