Blumberg Gewässer ein Jahrhundertvorhaben

Maßnahmen: Hier gibt es drei Stufen: Erhalten, entwickeln, umgestalten. Erhalten sollte man den Schleifenbach von Blumberg nach Achdorf, den Krottenbach an der Mündung in die Wutach. Entwickeln sollte man den Hondinger Mühlebach und umgestalten sollte man die Aitrach. Sie habe einen sehr geraden Flusslauf, erklärte Michelle Indlekofer, Wurzelstöcke oder Steine im Bach könnten die Struktur bereits verbessern.

Bürgermeister Markus Keller ist wichtig, "dass wir die Maßnahmen in den Ortschaftsräten behandeln. Der Gewässerentwicklungsplan soll vom Gemeinderat beschlossen werden, erfuhr Stadtrat Christof Rösch (CDU).

Er merkte an, oft reichten die Privatgrundstücke bis an die Gewässer. Müsste die Stadt deshalb eventuell Flächen erwerben? Stadtrat Dieter Selig fügte hinzu, manche Gewässer seien auch in Privathand. Das sei ein Trugschluss, antwortete Michael Koch, alle natürlichen Gewässer seien in der Regel öffentliche Gewässer. Außerdem habe die Stadt an einem Gewässer das Vorkaufsrecht. Für die Wutach sei das Land zuständig, erfuhr Stadtrat Hannes Jettkandt (Freie Liste).

Stadtrat Christian Schautzgy (CDU) hat gemischte Gefühle. Die Verdolung in Nordhalden zu öffnen koste viel, auch wenn die Stadt nur 15 Prozent finanzieren müsse. Es kämen auch Folgekosten für die Pflege.

Achdorfs Ortsvorsteher Hans-Peter Mess meinte, es sei sinnvoll mit einem Bach anzufangen. Er erfuhr, es gebe schon zwei Ordner mit Maßnahmen, was gemacht werden sollte. Diese würden den Ortschaftsräten vorgestellt. Bürgermeister Keller kann sich vorstellen, Jahrespläne aufzustellen.

In den Zuständigkeitsbereichen von Blumberg fallen acht Bäche: Aubach (Aselfingen), Krottenbach (Eschach/Achdorf), Riedböhringer Mühlbach, Hondinger Mühlbach, Aitrach, Kompromissbach (Riedöschingen), Schleifenbach (Blumberg) und Kommenbach (Epfenhofen und Fützen).