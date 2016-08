Blumberg. Der Reit- und Fahrverein Blumberg fährt am Sonntag, 2. Oktober, mit dem Bus zur Hengstparade in Marbach. Eingeladen dazu sind alle Mitglieder, aber auch Nichtmitglieder sind willkommen. Abfahrt ist um 9 Uhr am Aldi Parkplatz in Blumberg. Die Kosten betragen für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 38 Euro und für Erwachsene 46 Euro. Anmeldungen werden bis zum Sonntag, 4. September, bei Beate Burger, Telefonnummer 0172/ 75 56 877, oder per E-Mail unter der Adresse reitverein-blumberg@gmx.de angenommen.