Blumberg Gemeinderat verbessert Betreuung

Blumberg (hon). Der Gemeinderat hat zwei wichtige Entscheidungen getroffen, um das städtische Betreuungsangebot von Kindergarten- und Grundschulkindern fit für die Zukunft zu machen. An der Grundschule Riedböhringen soll ab September 2018 als Pilotprojekt die verlässliche Grundschule eingeführt werden, so wie das in der Kernstadt mit der Eichberg-Grundschule schon praktiziert wird.