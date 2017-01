Blumberg Geld für Kinder in Not

Nach dem Gottesdienst feierlich entsendet, gehen die Hondinger Sternsinger in drei Gruppen von Haus zu Haus, um für Not leidende Kinder zu sammeln. Damit gehören sie zu den rund 500 000 Sternsingern, die in diesen Tagen bundesweitweit dazu aufrufen, das Projekt "Wasser für die Turkana (Nordwest-Kenia)" zu unterstützen.

Verkleidet als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar, ausgestattet mit Sammeldose, Weihrauchfass und auch einem Handwagen für die Geschenke der Einwohner, zogen sie mit dem Sternträger durch den Ort und bringen an den Haustüren die Buchstaben C+M+B an.