Blumberg Gegen das Atomendlager Benken

Im Versammlungslokal Henry's fand der Stehempfang zu seiner Hochzeit mit seiner Frau Ruth statt, sagte er zu Beginn. Er stellte seine neue Wahlbroschüre vor, die momentan an alle Blumberger Haushalte geht. In den vergangenen acht Jahren sei Blumberg mit riesigen Schritten vorangegangen, sagte Keller. Firmen und Einkaufsmärkte dehnen sich aus und auch die Bevölkerungszahl stieg auf aktuell 10 007 Einwohner. Als größte Investitionen nannte er das Panoramabad, das neue Gewerbegebiet bei Riedböhringen, die Ortsdurchfahrt Hondingen und den Umzug von Bauhof und Wasserwerk in den Vogelherd.

Im Rahmen der Spielplatzsanierung kam auch das Gelände in Epfenhofen an die Reihe. Die Feuerwehr erhielt endlich ein WC. Beim Kindergarten wurde die Außenanlage gemacht. Der Breitbandausbau in Epfenhofen laufe. Eventuell könnten Ende 2017 die ersten Haushalte ihren Signalton empfangen. Mit dem Ausblick auf den Breitbandanschluss werde auch das Neubaugebiet in Epfenhofen attraktiver, betonte Keller.

Er kämpfe gegen das Atomendlager in Benken ebenso wie gegen den Flughafenausbau in Zürich und habe mit Edwin Fluck einen treuen Verbündeten. Der ehemalige Realschulrektor habe mit wichtige Impulse gesetzt. Mit den Ortsvorstehern und insbesondere Markus Rösch arbeite er auf einer engen Vertrauensbasis zusammen, versicherte der Bürgermeister. Er will auch in den kommenden acht Jahren ein verlässlicher Partner sein.