Blumberg Ganztagsangebote werden konkreter

Die Realschule Bad Dürrheim ist von ihrer Größe vergleichbar mit der Realschule Blumberg. Vor zwei Jahren hat sie einen Anbau für fünf neue Klassenzimmer, Räume für das Ganztagsangebot und für eine Schulmensa erhalten. An der Realschule Bad Dürrheim findet bei den Räumen eine getrennte Nutzung von Schule und Ganztagsschule, sprich Betreuung statt. Interessiert hat uns auch, ob der Bau den pädagogischen Ansprüchen von heute genügt.

Wer ist bei den Besichtigungen alles dabei?

Da sind die kompletten Schulleitungs-Teams dabei, also die Schulleiter und Stellvertreter, sowie interessierte Lehrkräfte, Vertreter der Stadtverwaltung, ferner Vertreter des Gemeinderats und alle Mitglieder des Gesamtelternbeirats.

Ursprünglich sollten doch auch die Vertreter des beauftragten Büros ConzeptK mitgehen?

Aus Kostengründen haben wir uns entschieden, seltbstständig die Schulbesuche zu organisieren und unsere dabei gewonnenen Erkenntnisse in die Studie von ConzeptK einzuarbeiten. Dabei werden wir Varianten vorstellen, zwischen denen der Gemeinderat dann entscheiden kann. Conzeptk hatte in ihrer Studie für die Entwicklung des gewünschten Schulcampus am Eichberg vier Varianten vorgestellt: von einem weitgehenden Belassen der bisherigen Schulgebäude bis hin zu einem kompletten Neubau. Für uns ist in dieser Phase zunächst einmal das pädagogische Raumkonzept wichtig. Welche Räume brauchen wir in welcher Größe, um den Unterricht und Ganztagsangebote zu rhythmisieren, die Schüler individuell zu fördern sowie aktivierende Lern- und Lehrformen einführen und praktizieren zu können, und um die Teamarbeit der Lehrkräfte zu fördern.

Was verstehen Sie unter Rhythmisierung des Unterrichts?

Rhythmisierung bedeutet: wann finden die Lernphasen statt, wann die Pausenangebote, wann folgen die Übergänge zum Mittagessen, zur Hausaufgabenbetreuung, zum Freizeitangebot und zum Nachmittagsunterricht. Die von ihnen genannten Bereiche bedeuten eine enge Verzahnung von Raum und Personal. Für uns ist das ein entscheidender Punkt. Hier geht es um die Harmonisierung des gesamten Ablaufs in der Schule und in der Ganztagsschule. Je reibungsloser die Übergänge zum Beispiel vom Unterricht zur Freizeit oder Mittagessen stattfinden können, umso mehr erleben die Schüler die Schule als einen Lern- und Lebensort, an dem sie beides miteinander verbinden können. Klappen diese Übergänge, reduziert dies Stress bei den Schülern und Pädagogen, weil es allen Beteiligten Sicherheit und Klarheit gibt, kurz Struktur.

Was für ein pädagogisches Konzept können Sie sich für die Weiherdammschule vorstellen?

Wir wünschen uns ein Klassenzimmer-Plus-Modell: Jede Klasse hat ein Klassenzimmer mit einem Zusatzraum, der für selbst lernen, Rückzug, Recherche und Differenzierung dienen soll. Das Klassenzimmer ist nur für den Unterricht und für Hausaufgabenbetreuung, es ist ein eingerichteter Arbeitsplatz für die Schüler und die Lehrkraft, es hat pädagogische Funktion. Der Zusatzraum könnte dagegen auch für Ganztagsangebote mitgenutzt werden. Wir können uns also ein Integrationsmodell vorstellen, bei dem Teile der Schulräume und Räume der Ganztagsangebote gemeinsam genutzt werden.

Wie sehen die Vorstellungen der anderen Schulen aus?

Dazu kann ich momentan nicht viel sagen, jede Schule erarbeitet für sich ein pädagogisches Raumkonzert. Dann arbeiten wir gemeinsam Varianten aus, über die der Gemeinderat entscheiden kann. Wichtig sind uns dabei Synergieeffekte zwischen den Schulen zu erzielen und dass wir als Schulen zusammenwachsen. ■Die Fragen stellte Bernhard Lutz

Timo Link ist seit 2011 Schulleiter der Weiherdammschule in Blumberg. Seit zwei Jahren ist er Geschäftsführender Schulleiter der Schulen in Blumberg, er ist Nachfolger von Stefan Sosinski. Seit fünf Jahren hat er an der Weiherdammschule an drei Nachmittagen ein Ganztagsangebot für 40 Schüler.